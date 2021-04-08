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Усик перейшов на ягоду

Сьогодні 11:55 515 0
Олександр з партнерами заснував приватне підприємство “Краща ягода”, а до компанії Usyk17 Promotions не має юридичного відношення
Усик перейшов на ягоду

Джерело - Чемпiон.

Екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик в останні роки розвивається багатогранно. Згідно відкритому реєстру юридичних осіб, минулого року українець заснував приватне підприємство “Краща ягода”, профілем якої є “Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників”. Зареєстрована компанія в селі Вища Дубечня Вишгородського району Київської області.  Підприємство має трьох засновників  - Олександра Усика, Вадима Медведєва та Валерія Бернадіна (засновник та голова). Статутний фонд компанії складає 5000 грн, розмір внеску до статутного фонду у Усика 1667 грн, відсоток частки статутного капіталу -33,34. У Валерія Бернадіна та Вадима Медведєва розмір внесків до статутного фонду по 1666,50 грн та відсотки частки статутного капіталу по 33,33. Керівництво та профіль діяльності компанії не змінювалися з моменту його створення, тобто з весни минулого року. 

Звісно, це не єдиний бізнес одного з найпопулярніших українських спортсменів. 21 березня 2019 року Усик заснував товариство з обмеженою відповідальністю “XVІІ ярдов” з статутним капіталом 100 000 гривень. Профіль компанії - “Діяльність спортивних клубів”, Олександр є її кінцевим бенефіціарним власником з прямим вирішальним впливом в 100 відсотків. 

Також в орбіті бізнесмена Усика ТОВ “Сафор Юкрейн”. Товариство було засновано 3 березня 2018 року і спочатку Олександр не мав відношення до компанії. Але вже в 2019 році Усик фігурує серед засновників підприємства з розміром внеску до статутного фонду в 10 000 гривень. Статутний капітал ТОВ “Сафор Юкрейн” 100 000 гривень, профіль  - “Консультування з питань інформатизації”. Зараз Олександр є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії з прямим володінням в 10 %. 

Цікава ситуація з промоутерською компанією Usyk17 Promotions. Цікава вона тим, що Олександр не має юридичного відношення до неї. У ТОВ “Усик17 Промоушинс” два власники - Вадим Медведєв та Сергій Лапін. Обидва є кінцевими бенефіціарними власниками з прямим вирішальним впливом по 50 %. І розміром частки по 5 000 грн. Також цікаво, що основний профіль компанії “Функціювання спортивних споруд”.     

 

На фото з Олександром Усиком Вадим Медведєв (праворуч) та Сергій Лапін (другий праворуч)

 

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