Помер легендарний коментатор боксу

Коментатору було 84 роки

Відомий коментатор боксу Володимир Гендлін помер у віці 84 років.

Про це повідомляють Ведомости.

9 березня Гендлін переніс інфаркт, того ж дня у нього було дві операції. Через тиждень виписався з лікарні, але незабаром відчув себе погано. Тести на коронавірус були негативні.

26 березня швидка допомога встановила наявність антитіл і зробила висновок, що був перенесений коронавірус, якого він не помітив. Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатор був переведений на ШВЛ.