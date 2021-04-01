У Пакьяо спростували бій з Кроуфордом

Менеджер з подивом відреагував на інформацію

Боксери Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) і Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) не домовляються про бій.

Про це заявив президент промоутерської компанії Пакьяо MP Promotions Шон Гіббонс.

"Бій Пакьяо і Кроуфорда? Це нісенітниця. Не вірю, що цей поєдинок відбудеться", - сказав Гіббонс.

На початку березня ексчемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія заявив, що досяг попередньої домовленості з бою з Пакьяо. З того часу американець про себе не нагадував.

Менні Пакьяо не виходив на ринг з липня 2019 року. В останньому бою легендарний філіппінець побив Кіта Турмана і завоював пояс суперчемпіона WBA в напівсередній вазі.