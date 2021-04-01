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Спаринг-партнер Мак-Грегора підтвердив бій з Берінчиком

Сьогодні 13:13 682 0
Артем Лобов підтвердив бій проти Дениса Берічника
Спаринг-партнер Мак-Грегора підтвердив бій з Берінчиком
#Берінчик, #Лобов

Джерело - espreso.tv.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств російського походження Артем Лобов підтвердив, що проведе поєдинок на голих кулаках проти українського боксера Дениса Берінчика.

Про це розповів сам боєць.

"Це офіційна інформація. Вчора вже був останній етап, підписання контракту. 19 червня ми з Денисом покажемо всім крутий махач. Берінчик прийняв правильне рішення, що викликав мене. По-перше, це дасть йому можливість заробити на голих кулаках. Я думаю, що це допоможе його кар'єрі в боксі. Цей бій допоможе Денису, щоб його впізнали в усьому світі", - сказав Лобов.

Раніше, Берінчик оголосив дату бою проти Лобова.

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