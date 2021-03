Паркер переміг Александера і завоював пояс WBO International

У Велилобританії відбувся вечір боксу. У головній події відбувся бій Зака Паркера (20-0, 14 КО) проти Вона Александера (15-5, 9 КО).

У другому раунді Александер двічі побував у нокдауні.

Після цього Паркер став добивати суперника і рефері зупинив бій.

Британець завоював пояс WBO International в суперсередній вазі.

The Derby banger 💥@zachparkerboxer goes all out in the second round and stops Vaughn Alexander. The middleweight division is officially on notice 😤 pic.twitter.com/Lwcsx6Wmfz