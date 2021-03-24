Ломаченко планує бій проти японця

Обидва боксери поступилися Теофімо Лопесу

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) і японець Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) можуть провести поєдинок.

Про це повідомляє ESPN.

Бій вже знаходиться в розробці.

Відзначається, що може відбутися цього літа, точна дата поки невідома.

Раніше про можливість організації такого бою говорив промоутер Ломаченко Боб Арум.

Накатані входить до ТОП-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. В останньому бою він нокаутував Фелікса Вердехо. А в 2019 році в близькому бою поступився Теофімо Лопесу.

В останньому поєдинку Василь Ломаченко теж програв Теофімо Лопесу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Раніше стало відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій.