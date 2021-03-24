Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) у першому бою проти тимчасового чемпіона WBC у важкій вазі Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) міг виграти технічним нокаутом.

Про це заявив сам боксер.

"Я програв Повєткіну, але з ним було покінчено, адже в кутку Олександра говорили, що знімуть його в кінці раунді. Вони знають його краще за мене. Мені важко сказати, про що вони думали, але не хвилюйтеся, в наступний раз я постараюся допомогти їм

Я точно хочу нокаутувати Повєткіна. Немає ніяких сумнівів", - зазначив Вайт.