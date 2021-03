У головній події вечору в Москві чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв успішно захистив свої титули в поєдинку проти Адама Дайнеса.

Бетербієв нокаутував суперника в десятому раунді.

IT’S OVER 😯



Adam Deines’ corner throws in the towel after he’s dropped by a big Beterbiev counter left hook. #BeterbievDeines pic.twitter.com/YZb1oy1qCG