Ломаченко назвав фаворита бою Джошуа - Ф'юрі

Українець прокоментував майбутню сутичку між топовими суперваговиками

Джерело - SNOWQUEENLA.

Український легковаговик Василь Ломаченко у з чемпіоном WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа віддає перевагу володаря титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам українець.

"Я чув, що сказав Гірн. Якщо це правда, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф'юрі. Мені здається, Ф'юрі виграє", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що 12 грудня Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому минулого року, відібравши його у Деонтея Вайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що боксери отримають космічні гонорари за перший бій.