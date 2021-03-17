Сталі відомі гонорари Ломаченка у 2021 році

Василь повинен заробити декілька мільйонів доларів

Джерело - Чемпiон.

Відомий український юрист, ексадвокат Олександра Усика Микола Ковальчук спрогнозував гонорари Василя Ломаченка в його наступних боях.

В поєдинку з британцем Девідом Хейні Василь може заробити 2,5-3,5 мільйони доларів, - розповів Чемпіону Микола Ковальчук. – У бою з ще одним потенційним суперником американцем Раяном Гарсією гонорар Ломаченка може коливатися в районі 1,5-2,5 мільйонів доларів. Багато що буде залежати від того, чи будуть продаватися квитки на боксерські шоу, адже це вагома частина доходів. Тому гонорари можуть суттєво коливатися.

Читати також: З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка