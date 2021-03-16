Це є інформаційна війна - Усик відрікся від фільму дружини Медведчука

Український боксер Олександр Усик заперечив, що знімався у фільмі дружини керівника проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко "Паломниця".

Про це розповів сам боксер.

"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити.

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Але монахи сказали, що краще за мене цього ніхто не зробить. У підсумку я погодився. Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задовбался мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять", – заявив Усик.