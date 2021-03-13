Лопес: Хотів би побитися з Девісом і нокаутувати його

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-0, 13 КО) має намір провести поєдинок з чемпіоном світу в легкій ваговій категорії за версією WBA Джервонтою Девісом (24-0, 23 КО).

Про це Лопес розповів порталу Badlefthook.com.

"Я хотів би побитися з Джервонтою Девісом і нокаутувати його. Багато хто говорить, що цей бій 50 на 50. Якщо згадувати Гарсію, Хейні і інших, то всі думають, що найбільш рівні шанси у мене з Джервонтою. Хоча я в це не вірю. Я знаю, на що я здатний. Але, вважаю, що багатьом би сподобався цей бій", - сказав Лопес.