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На шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів

Сьогодні 14:30 3347 0
В США бій можна було подивитися за 75 доларів
На шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів

Джерело - Чемпіон.

Один з провідних українських боксерів-професіоналів 35-річний Сергій Дерев’янченко свій останній бій провів в США 27 вересня минулого року. Суперником Сергія був 30-річний американець Джермалл Чарло, а на кону бою стояв чемпіонський титул WBC в середній вазі (до 72,6 кг).  Українець поступився в поєдинку за рішенням судів, але зараз ми вирішили розглянути не спортивний, а фінансовий результат цього боксерського шоу. 

Телетрансляцію боїв можна було побачити тільки в режимі pay-per-view (плати та дивись) на американському телеканалі Showtime. Пряма трансляція коштувала 74,95 долара. Офіційно телеканал не оприлюднив статистику, скільки фанів боксу купили трансляцію. Але відомий американський інсайдер Майк Копінджер стверджував, що було продано понад 100 тисяч трансляцій. Тобто, якщо цифри Майка відповідають дійсності, загальні доходи з продажи PPV склали 7,5 мільйонів доларів.

Зауважимо, що висока ціна трансляції була обумовлена тим, що в шоу взяли участь два брати Чарло. Джермалл виясняв стосунки з Сергієм, а його брат-близнюк Джермелл бився відразу за три чемпіонських титули (WBC, WBA, IBF) в перший середній вазі (до 69,9 кг) проти домініканця Росаріо, якого нокаутував у 8-му раунді. 

Зазвичай телеканал забирає собі 50 відсотків зборів з продажів трансляцій, решта лишається бійцям з промоутерами. Враховуючи, що саме брати-близнюки Чарло були головною “стравою”, завдяки якій купувалися трансляції, на думку Чемпіона гонорар українця в цьому бою склав до 500 тисяч доларів. Що дорівнює близько 300 тисяч доларів після сплати податків. 

Сергій Дерев’янченко зараз посідає друге місце в рейтингу WBC і ще має шанси вийти на чемпіонський бій. В українця вже були три невдалі спроби завоювати чемпіонський титул. Найближче до цієї мети Сергій  був у поєдинку з Геннадієм Головкіним 5 жовтня 2019 року. Тоді в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden українець програв казаху в конкурентному бою за очками, але  Головкіна після сумнівного суддівського рішення освистали глядачі, а всі експерти боксу одноголосно віддали перемогу Дерев’янченку. 

Максим Розенко, Чемпіон

 

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