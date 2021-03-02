Американський тренер назвав наступного українського чемпіона

Український боксер Сергій Богачук володіє усіма необхідними якостями, аби стати чемпіоном світу.

Про це розповів американський тренер Менні Роблес.

"Сергій класний боксер, дуже дисциплінований, розумний. У нього є мета, до якої він йде. Для нього дуже важлива його сім'я, його країна, це його мотивація. Сергій дуже важко працює, адже хоче зробити щасливою свою родину. І суперникам важко боксувати проти нього через таку мотивацію. Ця мотивація рано чи пізно приведе його до поясу чемпіона світу", - сказав Роблес.