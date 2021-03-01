Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою

35-річний український боксер Сергій Дерев’янченко (13-3, 10 КО) може на початку липня 2021 року провести наступний поєдинок.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз знаходжуся в Києві, тренуюся. Буквально недавно почав тренуватися - привожу себе в порядок і скоро полечу в Штати, там буду готуватися.

Наступний бій за чемпіонський титул? Навряд чи. Бій планується в травні або червні, але немає ніякої конкретики. Може, - на початку липня", - сказав Дерев’янченко.