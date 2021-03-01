Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою

Джерело - Sports.kz.
35-річний український боксер Сергій Дерев’янченко (13-3, 10 КО) може на початку липня 2021 року провести наступний поєдинок.
Про це заявив сам боксер.
"Зараз знаходжуся в Києві, тренуюся. Буквально недавно почав тренуватися - привожу себе в порядок і скоро полечу в Штати, там буду готуватися.
Наступний бій за чемпіонський титул? Навряд чи. Бій планується в травні або червні, але немає ніякої конкретики. Може, - на початку липня", - сказав Дерев’янченко.
Нагадаємо, що останніх чотирьох боях Дерев’янченко тричі виборював титул чемпіона і кожен раз поступався Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермаллу Чарло.
Раніше, на шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів.