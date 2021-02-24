Суперник Берінчика: Це буде бій всього мого життя

21 березня в Броварах в рамках боксерського шоу K2 Promotions Ukraine Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (14-0-0, 8 КО) проведе захист титулу. Протистояти Денису буде боксер з Чилі, Чемпіон WBO Latino, Хосе Санчес (18-1-0, 7 КО).

Санчес про бій з Берінчиком:

"Берінчику не подобається, коли на нього тиснуть, його сила в різноманітності ударів, він вміє атакувати по-різному, і цим часто застає зненацька своїх суперників. Денис - найскладніший суперник в моїй кар'єрі, це буде бій всього мого життя. Я проводжу підготовку на півдні Чилі, готуюся дати українцю бій. Знаю, що це буде дуже складно, але не неможливо. Я люблю важкі випробування, і поєдинок з Берінчик саме такий. Я намагаюся показувати технічний бокс. Сподіваюся, буду готовий на всі 12 раундів, хоча і не проти закінчити поєдинок достроково, але якщо виграю за очками - теж буде непогано. Я хочу привезти перемогу своєї сім'ї".

Хосе Санчесу 36 років. Живе та тренується в Чилі. На професійному ринзі Санчес провів 19 боїв, одержав 18 перемог, 7 з яких дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO. Боксує в стійці правші. Має прізвисько "Pato Lucas" (іспанська версія імені популярного анімаційного персонажа Даффі Дака). Хосе володіє титулом WBO Latino, який здобув у лютому минулого року, перемігши досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) за очками. Свого часу був Чемпіоном Чилі.