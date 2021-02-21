Вальдес кинув виклик Стівенсону

Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі мексиканець Оскар Вальдес після перемоги над Мігелем Берчельтом бажає провести бій з Шакуром Стівенсоном.

Про це заявив сам боксер.

"Немає нічого кращого в житті, ніж довести, що люди помиляються. У мене є список людей, які сумнівалися в мені. Мої кумири, боксерські аналітики сумнівалися в мені. Вони всі стверджували, що Берчельт збирається нокаутувати мене.Так що у мене є послання : не дозволяйте нікому говорити, що ви можете, а що ні.

Зараз я хочу забрати свій пояс, і відправитися додому. Я радий своїй перемозі. Далі я готовий зустрітися з ким завгодно. Будь чемпіон цій ваговій категорії може стати моїм суперником. Я чув, Шакур Стівенсон назвав моє ім'я. Так що давай зробимо це і дамо фанатом то, чого вони хочуть", - сказав Вальдес.