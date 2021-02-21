Вальдес нокаутував Берчельта та став чемпіоном WBC

Оскар здобув впевнену перемогу над суперником

Джерело - Чемпіон.

У головному поєдинку вечора на арені The Bubble в MGM Grand, Лас-Вегасі (США) відбувся бій чемпіона WBC в першій легкій вазі Мігеля Берчельта (37-1, 33 KO) і претендента на титул Оскара Вальдеса (28-0, 22 KO).

У дев'ятому раунді Берчельт побував в нокдауні, а вже в десятому Мігель звалився на канвас після потужного аперкоту Вальдеса. Рефері зупинив бій і зафіксував перемогу Оскара.

Таким чином, Вальдес став чемпіоном WBC в першій легкій вазі.

Раніше, поєдинки Кличків увійшли у ТОП-25 найкращих боїв в історії суперважкої ваги.