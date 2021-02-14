 Пакьяо назвав умову для проведення бою з Кроуфордом | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Підгрушна фінішувала сьомою у персьюті на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:03 1176
Пустовий допоміг Барселоні виграти Кубок Іспанії
Сьогодні 22:09 292
Марченко переграв Маррея у фіналі турніру в Італії
Сьогодні 19:39 890
СК Дніпро-1 без шансів переграв Інгулець у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 2438
Рух зіграв внічию з Ворсклою у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 570
ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: Як це було
Сьогодні 17:00 5531
Олександрія переграла Маріуполь у 14 турі УПЛ
Сьогодні 16:07 1289
Шахтар втратив очки в матчі з Колосом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 6659
Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:58 1107
ЧС-2021. Чоловіки. Гонка переслідування 12.5 км: Як це було
Сьогодні 14:51 5051
Блоги
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21
Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:18 345
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах
Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:35 850
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження
Аталанта українською привітала Коваленка з Днем народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:19 1092
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ
Відео дня. Мілевський з рукою на серці заспівав гімн України перед матчем УПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 1131
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець
Іванісеня втратив зуб у матчі з Десною. Сьогодні він веде свою кохану під вінець Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:48 1456
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 1164 1
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
12.02.2021 14:26 2426
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
12.02.2021 13:57 4918
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 870
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
12.02.2021 12:05 636
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
12.02.2021 11:33 12187 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
12.02.2021 10:15 968
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент Андрій Твердохліб
12.02.2021 07:09 3496
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+ Valeriy Ruchka
12.02.2021 06:22 7243
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
11.02.2021 21:22 5520
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:43 Футбол Інтер впевнено переміг Лаціо у 22 турі Серії А 54
23:25 Бокс Пакьяо назвав умову для проведення бою з Кроуфордом 204
23:10 Футбол Кротоне - Сассуоло 1:2. Огляд матчу 184
22:56 Футбол Фулгем на виїзді переміг Евертон у 24 турі АПЛ 237
22:41 Біатлон Підручний: Три промахи на стійці - це катастрофа 315
22:25 Футбол Рома - Удінезе 3:0. Огляд матчу 270
22:09 Баскетбол Пустовий допоміг Барселоні виграти Кубок Іспанії 292
21:56 Хокей. УХЛ Маріуполь - Сокіл 5:6. Огляд матчу 459
21:40 Футбол Баварія підписала Упамекано 443
21:26 Футбол Леванте програв Осасуні у 23 турі Ла-Ліги 392
21:18 Блог Це сталося. 15-річний данець перервав рекордну серію з 535 перемог у FIFA 21 351
21:13 Футбол Кальярі - Аталанта 0:1. Огляд матчу 618
20:59 Футбол Кротоне програв Сассуоло у 22 турі Серії А 437
20:54 Футбол Вольфсбург зіграв внічию з Боруссією у 21 турі Бундесліги 464
20:40 Футбол СК Дніпро-1 - Інгулець 2:0. Огляд матчу 603
20:29 Футбол Арсенал впевнено переміг Лідс у 24 турі АПЛ 508
20:11 Футбол Рух - Ворскла 1:1. Огляд матчу 835
19:56 Футбол Лілль та Брест не виявили сильнішого у 25 турі Ліги 1 579
19:39 Теніс Марченко переграв Маррея у фіналі турніру в Італії 890
19:25 Футбол Шабанов прибув у розташування Легії 1333
19:11 Футбол Реал на класі переміг Валенсію у 23 турі Ла-Ліги 771
18:55 Футбол СК Дніпро-1 без шансів переграв Інгулець у 14 турі УПЛ 2438
18:52 Футбол Рух зіграв внічию з Ворсклою у 14 турі УПЛ 570
18:42 Хокей. УХЛ Сокіл у серії булітів переміг Маріуполь у 32 турі УХЛ 895
18:35 Блог Цітаішвілі забив перший гол за Ворсклу в офіційних матчах 851

Пакьяо назвав умову для проведення бою з Кроуфордом

Сьогодні 23:25 204 0
Філіппінець готовий повернутися на ринг за дуже великий гонорар
Пакьяо назвав умову для проведення бою з Кроуфордом
#Пакьяо

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо готовий провести бій з володарем титулу WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам боксер.

"Мені б хотілося зустрітися з кимось, хто володіє титулом. Ми сказали Бобу Арум, що я готовий до поєдинку проти Кроуфорда. Погоджуся на поділ гонорарів, при якому я отримаю 40 млн доларів, а Кроуфорд - 10 млн.

Зрозумійте, я буду боксувати з ким завгодно. Ви мене знаєте, я не відступаю перед викликами", - сказав Пакьяо.

Відзначимо, що філіппінець не боксував з липня 2019 року, коли переміг роздільним рішенням суддів Кіта Турмана в бою за титул WBA Super в напівсередній вазі.

Нагадаємо, команда Пакьяо не зацікавлена в поєдинку з Мак-Грегором.

Коментарі ()