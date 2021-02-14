Пакьяо назвав умову для проведення бою з Кроуфордом

Філіппінець готовий повернутися на ринг за дуже великий гонорар

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо готовий провести бій з володарем титулу WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам боксер.

"Мені б хотілося зустрітися з кимось, хто володіє титулом. Ми сказали Бобу Арум, що я готовий до поєдинку проти Кроуфорда. Погоджуся на поділ гонорарів, при якому я отримаю 40 млн доларів, а Кроуфорд - 10 млн. Зрозумійте, я буду боксувати з ким завгодно. Ви мене знаєте, я не відступаю перед викликами", - сказав Пакьяо.

Відзначимо, що філіппінець не боксував з липня 2019 року, коли переміг роздільним рішенням суддів Кіта Турмана в бою за титул WBA Super в напівсередній вазі.

Нагадаємо, команда Пакьяо не зацікавлена в поєдинку з Мак-Грегором.