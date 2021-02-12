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Гарсія: Девіс нокаутує Ломаченка

Сьогодні 06:12 920 0
Боксер вважає, що Девіс зможе нокаутувати українця
Гарсія: Девіс нокаутує Ломаченка
#Гарсія, #Девіс, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) у бою з Джервонтой Девісом (24-0, 23 КО) зазнає поразки.

Про це заявив тимчасовий чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Раян Гарсія (21-0, 18 КО).

"Я не думаю, що Ломаченко може побити Девіса. Виходячи з того, що я бачу, Ломаченко спробує тримати Джервонту на дистанції. Може бути, у нього є технічна перевага, але на ньому далеко не заїдеш. Так що Девіс нокаутує Ломаченко, якщо вони коли-небудь зустрінуться. Запам'ятайте мої слова", - сказав Гарсія.

Раніше Боб Арум розповів, хто може стати наступним суперником Ломаченка.

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