Гарсія: Девіс нокаутує Ломаченка

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) у бою з Джервонтой Девісом (24-0, 23 КО) зазнає поразки.

Про це заявив тимчасовий чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Раян Гарсія (21-0, 18 КО).

"Я не думаю, що Ломаченко може побити Девіса. Виходячи з того, що я бачу, Ломаченко спробує тримати Джервонту на дистанції. Може бути, у нього є технічна перевага, але на ньому далеко не заїдеш. Так що Девіс нокаутує Ломаченко, якщо вони коли-небудь зустрінуться. Запам'ятайте мої слова", - сказав Гарсія.