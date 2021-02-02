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Гарсія: Відчуваю, що зможу перемогти Пакьяо

Сьогодні 22:40 263 0
Боксер впевнений в своїй перемозі над легендою
Гарсія: Відчуваю, що зможу перемогти Пакьяо
#Гарсія, #Пакьяо

Джерело - boxingnews24.com.

Тимчасовий чемпіон за версією WBC в легкій вазі Раян Гарсія (21-0, 18 КО) вірить, що зможе отримати перемогу над Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Чи дійсно я вважаю, що поб'ю Менні Пакьяо? Це хороше запитання. Якщо чесно, то так, при всій повазі до нього, я так вважаю.

Я дійсно відчуваю, що зможу перемогти в цьому бою. Ми зараз говоримо про бокс, а я боксер. При всій своїй повазі, а я не хочу здатися неповажних, я поб'ю його" - сказав Гарсія.

Раніше, Гарсія може провести поєдинок з Пакьяо.

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