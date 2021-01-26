Українця Василя Ломаченка злили в бою з Теофімо Лопесом, а зараз Василю потрібно включатися, щоб з ним хотіли провести бій.

Про це заявив британський промоутер Альберт Сієста.

"Коли до тебе приходить величезний успіх, коли тобі кажуть, що ти - легенда нашого покоління, що ти найкращий боксер сучасності, навіть самий релігійний і скромна людина попливе. Тому Вася піймав віртуальну реальність. Йому здавалося, що він невразливий, і все навколо нього будуть переслідувати його інтереси. На жаль, реальність є іншою, для Боба Арума та США Василь все одно українець і це бізнес.

Вони дуже грамотно підібрали таймінг для бою Ломаченка проти Лопеса, коли Василя можна буде зловити. Плюс вони ще й перестрахувалися так, що якщо буде 50 на 50, то насправді це 60 на 40.

Давай порівняємо Василя і Лопеса. Українець - це дуже крутий любитель, зі своїм брендом, примітивно говорить англійською, складний в плані угод, мовчазний, і раптом несподівано з'являється Лопес - пацан з усіх боків, симпатяга, харизматичний. Він ідеальний для розкрутки. Їм потрібен був Теофімо Лопес. Чому не було реваншу прописано. Злили Василя, злили.

Що Ломаченку робити далі? Шукати гроші на реванш. Або заявляти: "Хейні, поїхали!", "Девіс, поїхали!", "Раян Гарсія, хлопчик мій інстаграмний. Поїхали!". Так Вася навіть шуміти не вміє. Працювати потрібно починати, Вася, працювати! Пояси у тебе забрали, тепер твоя стартова площадка тут, включайся", - зазначив Сієста.