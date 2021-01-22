Портер: Лопес став одним з найкращих боксерів

Перемога над українцем Василем Ломаченком робить американця Теофімо Лопеса одним з найкращих боксерів.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBC Шон Портер.

"Якщо що, Теофімо номер 6 у мене в рейтингу pound-for-pound. 16-0, у нього, по суті, всі пояси, якими можна володіти в легкій вазі. Він ще не в ТОП-5. Це просто тому, що він побив тільки Василя Ломаченка. його резюме утримує його від ТОП-5.

Коли Тео побив Ломаченка, я подумав: "Мені потрібно побачити це ще раз!". Я переглянув і скажу вам, що він став одним з найкращих боксерів", - сказав Портер.