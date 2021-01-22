Британський суперваговик Джо Джойс спокійно переможе українського боксера Олександра Усика в їх можливому поєдинку.

Про це заявив сам боксер.

"Я говорив, що ловлю крінж, коли переглядав бій проти Усика. Але це був хороший поєдинок з рядом обмінів, він був близьким. Тоді він тривав усі п'ять раундів і вони були наповнені діями. Але тепер у нас буде 12 раундів.

Я вірю в свою перемогу над Усиком, тому що йому доведеться мати зі мною справу 12 раундів, а не 5. І ми будемо проводити бій в рукавичках для професіоналів. До того ж з нашого першого бою я знайшов нові навички. У мене буде найкращий табір з лівшами, так що я буду готовий. Я зупиню Усика", - сказав Джойс.