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Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком

Сьогодні 06:25 645 0
Британець пообіцяв зупинити Усика, якщо їх бій відбудеться
Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком
#Джойс, #Усик

Джерело - IFL TV.

Британський суперваговик Джо Джойс спокійно переможе українського боксера Олександра Усика в їх можливому поєдинку.

Про це заявив сам боксер.

"Я говорив, що ловлю крінж, коли переглядав бій проти Усика. Але це був хороший поєдинок з рядом обмінів, він був близьким. Тоді він тривав усі п'ять раундів і вони були наповнені діями. Але тепер у нас буде 12 раундів.

Я вірю в свою перемогу над Усиком, тому що йому доведеться мати зі мною справу 12 раундів, а не 5. І ми будемо проводити бій в рукавичках для професіоналів. До того ж з нашого першого бою я знайшов нові навички. У мене буде найкращий табір з лівшами, так що я буду готовий. Я зупиню Усика", - сказав Джойс.

Раніше Олександр Усик підтвердив, що веде переговори про наступний бій, проте не розповів, з ким саме.

 

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