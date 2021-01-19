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Вайт: Я вірю, що нокаутую Вайлдера

Вчора 23:40 251 0
Британець хоче провести титульний поєдинок
Вайт: Я вірю, що нокаутую Вайлдера
#Вайт, #Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт хоче нокаутувати Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Я чекав титульного поєдинку мільйон років. Чому титульний бій не може стати наступним для мене? Я вже мав побитися за титул. Я чекав довго. Чому я і далі повинен чекати?

Звичайно, в боксі багато чого відбувається. Я подер з будь-яким суперником. Деонтей Вайлдер - це той, з ким я хочу побитися і кого побити. Я вірю, що поб'ю і нокаутую його, але зараз я зосереджений на Олександра Повєткіна.

Мені плювати на те, що робить Вайлдер, що робить той чи інший боєць. Я просто хочу сфокусуватися на Повєткіна. Мені потрібно розібратися з ним і зробити це переконливо", - сказав Вайт. 

Раніше стала відома дата реваншу Повєткін - Вайт.

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