Вайт: Я вірю, що нокаутую Вайлдера

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт хоче нокаутувати Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Я чекав титульного поєдинку мільйон років. Чому титульний бій не може стати наступним для мене? Я вже мав побитися за титул. Я чекав довго. Чому я і далі повинен чекати?

Звичайно, в боксі багато чого відбувається. Я подер з будь-яким суперником. Деонтей Вайлдер - це той, з ким я хочу побитися і кого побити. Я вірю, що поб'ю і нокаутую його, але зараз я зосереджений на Олександра Повєткіна.

Мені плювати на те, що робить Вайлдер, що робить той чи інший боєць. Я просто хочу сфокусуватися на Повєткіна. Мені потрібно розібратися з ним і зробити це переконливо", - сказав Вайт.