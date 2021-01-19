Бронер назвав найкращого боксера у легкій вазі

Найкращим боксером у легковаговиків в світі є Джервонта Девіс (24-0, 23 KO).

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер.

"Танк (Джервонта Девіс - ред.) - найкращий боєць в легкій вазі і найсильніший. До того ж він розумний в рингу. Коли люди дивляться на його бої, вони насправді не в змозі оцінити всіх його навичок. І я, без сумнівів, буду стояти на своєму, оскільки я бачив його в спортзалі і бачив, на що він здатний", - сказав Бронер.