Чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я не вважаю, що хтось може бути на 100% впевненим у тому, хто переможе в даному поєдинку. Вони можуть побитися десять разів між собою, і результати будуть різними. Я вірю, що Джошуа - фаворит в цьому бою, але, згідно букмекерам, більше шансів у Ф'юрі. Але я бачу прогрес і бажання Джошуа.

Я списував Ф'юрі з рахунків в боях з Володимиром Кличком і Деонтеєм Вайлдером. Він довів, що я помилявся. Але я сумніваюся, що в цей раз він доведе мою неправоту. Я вірю в перемогу нашого чемпіона. Варто визнати, що розмови нічого не значать. Потрібно кинути кістки і все з'ясувати.

Це обов'язковий бій для обох хлопців. Я впевнений, що він відбудеться. Коли з'являється поєдинок такої магнітуди, і обидва бійця його хочуть, то зазвичай ми бачимо, ці бої. Не можу дочекатися, коли побачу Джошуа в статусі абсолютного чемпіона. Він зробить це в 2021-му ", - розповів Гірн.