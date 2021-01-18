Кальзаге назвав фаворита бою Ф'юрі - Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа може бути різним.

Про це заявив колишній чемпіон світу в другій напівсередній вазі Джо Кальзаге.

"Мені нелегко вибрати фаворита. Швидше за все, підтримаю Ф'юрі. Причина, по якій мені подобається Тайсон, полягає в тому, що він вміє працювати відразу в декількох стилях. Я не називаю Джошуа бійцем одного стилю. Ні, ні в якому випадку.

Я лише кажу про те, що Ф'юрі вміє всіх заплутати. Він може йти вперед, може рухатися назад. Суперник не знає, чого очікувати від Тайсона - академічного боксу або ж брудною бійки.

Ф'юрі - надзвичайно швидкий хлопець, він великий, але вміє рухатися. Так, Джошуа - теж приголомшливий боксер, але якби я вибрав когось одного, то це був би Ф'юрі", - зазначив Гаттон.