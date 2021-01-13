Стала відома дата титульного бою Геррінг - Фремптон

Чемпіонський бій за титул WBO відбудеться у Лондоні

Титульний бій у другій напівлегкій вазі між Джамелем Геррінгом (22-2, 10 КО) і Карлом Фремптоном (28-2, 16 КО) відбудеться 27 лютого у Великій Британії.

Про це повідомляє Boxing Scene.

У цьому бою, який відбудеться в Лондоні, на кону буде стояти чемпіонський пояс WBO, який зараз належить Геррінгу, що переміг Масаюкі Іто у 2019 році.

Спочатку бійці повинні були з'ясувати найсильнішого ще навесні 2020 року, однак через пандемію коронавірусу цього не сталося.

Для 35-річного американця це буде третій захист титулу в кар'єрі. У своєму останньому бою Геррінг переміг Джонатана Окендо, якого дискваліфікували.

Нагадаємо, Усик може розірвати контракт з Гірном, якщо не отримає бій з Джошуа.