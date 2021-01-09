IBF санкціонувала бій між Лопесом та Камбососом

IBF (Міжнародна федерація боксу) офіційно санкціонувала поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) і австралійським претендентом на титул Джорджем Камбососом (19-0-0, 10 KO).

Про це розповів представник IBF Карлос Ортіс.

"Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес завоював титул 14-го грудня 2019 року. Його обов'язковий захист повинна була відбутися не пізніше 14-го вересня 2020 року. Наразі претендентом №1 є Джордж Камбосос.

Переговори повинні розпочатися негайно і завершитися до 6-го лютого 2021 року. Якщо сторонам не вдасться досягти угоди протягом 30-ти днів, IBF призначить промоутерські торги.

Невиконання чемпіоном своїх зобов'язань, буде досить, щоб рада директорів розглянула питання про позбавлення його титулу", - розповів Ортіс.