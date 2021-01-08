Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) у можливому бою-реваншу переможе американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив тренер Роберт Гарсія.

"Всі списують Ломаченка. Це дуже нешанобливо. А я все ще вважаю, що він поб'є Теофімо в реванші. І він, ймовірно, поб'є інших легковаговиків.

Чому Ломаченко? Мені подобаються його вміння, і в першому бою він віддав перші 6 раундів. Не забираю заслуг у Теофімо, він домінував, але я вважаю, що Ломаченко зробив помилку. У 8, 9, 10 він домінував більше, ніж робив Теофімо в кожному раунді. Коли Теофімо перемагав в раунді, - це не було домінування. Він просто контролював бій", - сказав Гарсія.