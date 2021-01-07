Колишній чемпіон WBA Каллум Сміт (27-1, 19 КО) може змінити вагову категорію.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, ви побачите Каллума Сміта в напівважкій вазі. Він занадто довго перебував у суперсередньому дивізіоні.

Можу сказати, що Каллум не страждав через вагогонки перед боєм з Канело. Зараз він не збирається розглядати поєдинок проти Біллі Джо Сондерса, особливо якщо Біллі Джо отримає бій з Альваресом", - сказав Гірн.