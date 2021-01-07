Джошуа вказав, коли завершить кар’єру

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа вказав, коли планує завершити кар'єру.

Про це розповів сам боксер.

"Зараз вже не початок моєї кар'єри. Я наближаюся до її завершення. Я не той, хто живе моментом і думає, що все буде так, як зараз. Я планую на майбутнє, так як підходжу до завершення кар'єри.

У мене залишилося п'ять років, і в цілому це - один олімпійський цикл. У мене є один олімпійський цикл і ще трохи часу. Так що коли ви побачите наступну Олімпіаду, це буде час, коли я наближуся до завершення кар'єри, а на підході виявиться нове покоління", - розповів Джошуа.