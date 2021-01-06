 Альварес: Джошуа нокаутує Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Альварес: Джошуа нокаутує Ф'юрі
#Альварес

Джерело - The Sun.

У можливому поєдинку між британськими суперважковаговиками Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа перемогу здобуде останній.

Про це заявив чемпіон світу в другій середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес

"Джошуа переможе достроково в пізніх раундах. У нього є груба сила, яка буде змушувати Ф'юрі більше думати про самий бокс, ніж про те, як бити суперника.

Коли у Джошуа відкриється друге дихання в останніх раундах, він завдасть потужного удару і відправить Ф'юрі в нокаут", - сказав Альварес.

 

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