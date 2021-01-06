Альварес: Джошуа нокаутує Ф'юрі

Канело припустив, що поєдинок завершиться в пізніх раундах

Джерело - The Sun.

У можливому поєдинку між британськими суперважковаговиками Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа перемогу здобуде останній.

Про це заявив чемпіон світу в другій середній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес

"Джошуа переможе достроково в пізніх раундах. У нього є груба сила, яка буде змушувати Ф'юрі більше думати про самий бокс, ніж про те, як бити суперника.

Коли у Джошуа відкриється друге дихання в останніх раундах, він завдасть потужного удару і відправить Ф'юрі в нокаут", - сказав Альварес.