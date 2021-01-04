У Великій Британії скасували всі вечора боксу в січні

Причиною став коронавірус

У Великій Британії через спалах захворюваності COVID-19 скасували всі вечори боксу щонайменше на січень.

Про це повідомляє пресслужба EBU.

Таким чином, запланований на 30 січня поєдинок між чемпіоном Європи за версією EBU у напівсередній вазі Давидом Аванесяном (26-3-1, 14 КО) і проспектом Джошем Келлі (10-0-1, 7 КО) доведеться перенести.

Пізніше, в кінці січня, буде проведена повторна оцінка ситуації, - і вже тоді вирішуватимуть, чи продовжувати заборону на лютий.

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