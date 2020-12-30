Ексчемпіон світу почав підготовку до свого повернення

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах 31-річний американський боксер Едріен Бронер (33-4-1, 24 KO) у 2021-му році може повернутися в ринг.

Про це заявив сам боксер.

"Я позбувся зайвих 57 фунтів, і, прокидаючись, починаю з того, що п'ю воду і кажу собі про те, що можу стати тим, ким можу бути - одним з кращих боксерів в історії. Минуло вже кілька місяців без спиртного, я скинув більше 30 фунтів, і замість бухла вибрав свою сім'ю і гроші", - сказав Бронер.

Відзначимо, що Бронер не з'являвся в рингу з січня 2019 року, коли він поступився Менні Пак'яо.

Довгий час обговорювали бій Бронера проти українця Івана Редкача, але сторони так і не змогли домовитися.