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Руїс: Настав час повернутися на ринг

Сьогодні 09:55 1220 0
Мексиканець старанно готується до наступного поєдинку
Руїс: Настав час повернутися на ринг
#Джошуа, #Руїс

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі Енді Руїс знаходиться в чудовій фізичній формі і скинув свою вагу на 9 кілограмів.

Про це заявив сам боксер.

"Я дуже старанно тренуюся і готую своє тіло до наступного поєдинку. На щастя, ми знаходимося на правильному шляху. Я ніколи не займався нічим подібним за все своє життя.

Я ніколи не піднімав "залізо", і у мене ніколи не було такого тренера з фізичної підготовки. Настав час повернутися назад в ринг, але для цього потрібно важко працювати", - сказав Руїс.

Нагадаємо, що мексиканець не виходив в ринг з грудня 2019 року, коли поступився свої пояси в реванші Ентоні Джошуа.

Раніше Усик заявив, що не проти битися з Джошуа у Великій Британії.

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