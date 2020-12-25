Портер назвав найкращого боксера світу

Найкращим боксером світу є Сауль Альварес, який в останньому бою переміг Каллума Сміта.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер.

"Я впевнений, що в лідерстві Сауля Альвареса немає ніяких питань. Для мене він найкращий боксер у світі. Я б хотів, щоб він спустився в середню вагу.

Еррол Спенс каже про те, що він готовий піднятися у вазі заради такого бою. Я от не можу уявити, щоб Сауль знову спустився в першу середню вагу. Навіть якщо вони зустрінуться в середній вазі, то, мені здається, що Канело було б складно знову вписатися в цю вагову категорію", - зазначив Портер.