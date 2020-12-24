Рендалл помер в будинку для літніх людей

Американський боксер Френкі Рендалл, з 1983 по 2005 рік був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, помер у віці 59 років.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Рендалл довгий час боровся з деменцією і пошкодженням мозку, які він заробив за свою 22-річну кар'єру в професійному боксі

Колишній спортсмен, відомий як Хірург, помер в будинку для літніх людей у своєму рідному місті Моррістаун, штат Теннессі.

Рендалл відомий перш за все тим, що став першим боксером, який переміг Хуліо Сезара Чавеса, чий рекорд на момент їхнього бою в 1994 році становив 89 перемог при одній нічиїй.

Всього Френкі Рендалл провів 77 боїв, в яких 58 разів святкував перемогу. Ще одна зустріч завершилася внічию. 42 поєдинки американець завершив нокаутом.

Раніше, чемпіон Європи з боксу з України Віталій Качановський помер у віці 61 року.