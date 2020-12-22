Визначився заробіток Альвареса за бій зі Смітом

Стала відома суму, яку заробив Сауль Альварес за бій Каллумом Сімітом

Мексиканський боксер Сауль Альварес отримав за єдиний бій у 2020 році втричі більше, ніж його найпринциповіший суперник казахстанець Геннадій Головкін.

Про це повідомляє BoxingScene.

Сауль Альварес за переможний бій над Каллумом Сімітом заробив 20 млн доларів.

Мексиканець 19 грудня відібрав у британця титул WBA та здобув вакантний пояс WBC у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Ця сума майже втричі більша, ніж отримав Геннадій Головкін, який 18 грудня захистив титул IBF у середній вазі (до 72,6 кг) у бою проти поляка Каміла Шеремети.