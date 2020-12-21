Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій

Джерело - Чемпіон.

Боксер-професіонал Сергій Богачук за свій дебютний бій на професійному рингу отримав гонорар в розмірі 70 доларів. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року, суперником Сергія був американець Мет Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі у 2 раунді.

Мабуть, цей чек на 70 доларів варто взяти в рамочку і зберегти для історії, адже навряд чи хтось мав такий гонорар за свій дебютний бій, - не без іронії розповів Сергій Максиму Розенку під час медіа-зустрічі в музеї Кличка.

Зараз Богачук є одним з найкращих українських проспектів, на професійному рингу вінничанин провів 18 боїв, в яких здобув 18 перемог. 16 переможних боїв Богачук провів в США, а останній поєдинок 25 вересня 2020 року в Мексиці, де переміг місцевого боксера Давіла. У рейтингу авторитетного проекту Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Сергій посідає шосте місце, поступаючись Усику, Ломаченко, Постолу, Дерев’янченко та Берінчику.

Максим Розенко, Чемпіон