Сміт: Альварес був гідним панчером, але я очікував більшого

Боксер захоплений роботою Альвареса в рингу

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Каллум Сміт від Сауля Альвареса у бою очікував більшого і не вважає його краще себе.

Про це заявив сам боксер.

"Люди кажуть, що я програв кращому бійцеві на планеті, але від цього не стає легше. Я вийшов в ринг тільки з амбіціями переможця. І я вірив, що був кращим бійцем світу в цій вазі. Я щиро в це вірив. Альварес був хороший. він був розумним бійцем. я не думаю, що в дійсності він краще за мене. Можливо, Канело виявився занадто хороший для мене в цей вечір, я без проблем можу це сказати. Його міць була величезною. Він був гідним панчером, але я очікував більшого. Може бути, я переоцінив його міць. Альварес завжди змушує тебе думати про те, що буде далі. Поки ти цього не дізнався, він скорочує дистанції, не викидаючи удару. Його джеб був досить хороший для більш дрібного бійця. Це стало для мене великою несподіванкою", - зазначив Сміт.

Нагадаємо, Сміт із травмою боксував з Канело.