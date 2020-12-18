Митрофанов: Хочу отримати яскраву перемогу

Український боксер Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) хоче виграти титул WBO Oriental у бою проти Асіньї Байфілда (14-3-1, 6 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Це мій перший титульний бій. Це мрія, до якої я йшов все життя. Звичайно, є бажання отримати гарну і яскраву перемогу і залишити титул в Україні.

Байфілд - дуже технічний боксер. Як зараз кажуть, спойлер. Може робити вигляд, що втомився, а потім різко почати атакувати, тобто схитрувати, і треба бути до цього готовими

Ми переглянули бої суперника, вивчили його манеру, приблизно розуміємо, що він буде робити в ринзі. Тому, думаю, сюрпризів не буде. Ми доклали максимум зусиль при підготовці, розробили тактичні напрацювання, щоб перемогти. Сьогодні будемо втілювати це в рингу", - відзначив Митрофанов.