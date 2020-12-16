Олександр Красюк: Усику було запропоновано два варіанти

Джерело - Чемпіон.

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів Максиму Розенку про боксерський вечір, який вони організовують 18 грудня спільно з Top Boxing Generation, перспективах Дмитра Митрофанова, подальшої співпраці компанії з Олександром Усиком та останніх тенденціях світового телеринку.

- Пане Олександре, що Митрофанову дасть бій з Байлфілдом?

- 18 грудня Дмитро вперше битиметься за титул на професійному ринзі. Це серйозний крок, перш за все, для самого Дмитра. Адже не секрет, що його перехід в професіонали і початок профі-кар’єри були досить непростими (контракт в Америці, два поєдинки за два роки). Однак, з поверненням на батьківщину справи налагодились, Митрофанов провів вісім поєдинків і в дев’ятому вже битиметься за титул.

Перемога на Байфілдом і завоювання титулу WBO Oriental дозволить Дмитру потрапити до топ-15 світового рейтингу WBO і наддасть йому формальне право участі у чемпіонських боях.

- Скільки ще кроків потрібно буде зробити Митрофанову, щоб битися за титул чемпіона світу?

- Зараз важко сказати. Теоретично це може статися і протягом наступних кількох поєдинків. Можливо доведеться пройти весь шлях до офіційного претендента і лише тоді отримати поєдинок за титул чемпіона світу. Однак, незмінним лишається наша мета – рано чи пізно Митрофанов битиметься за чемпіонський пояс.

- Два роки тому Дмитро бився в андеркарді бою Усик - Белью. Така практика буде використовуватися надалі?

- Якщо такі можливості випадатимуть – то, звичайно, Дмитро виступатиме і закордоном.

- Що ще цікавого буде в рингу 18 грудня?

- Оскільки через заходи безпеки, викликані пандемією, ми проводимо шоу без глядачів у залі – ми сфокусувались на телеглядачеві і запропонуємо надзвичайно насичений формат. Ми поєднали зусилля із нашими друзями і колегами - промоутерською компанією нашого матчмейкера Влада Єлісєєва Top Boxing Generation і користувачам медіасервісу МЕГОГО боксерське шоу у дві "дії". Ефір розпочнеться о 14 годині і триватиме аж до поєдинку Митрофанов – Бейфілд, який заплановано почати близько 21:30. У програмі 13 поєдинків - конкурентних протистоянь. Окрім бою Митрофанов - Бейфілд, за титул WBO Oriental також битимуться Арам Фаніян та Юрій Вишняков – таке собі українське дербі. Тож очікуємо гарячі баталії в ринзі для глядачів біля екранів телевізорів, планшетів та смартфонів. Молодий проспект К2 Василь Чеботар проведе свій черговий 8-раундовий поєдинок перед боєм Митрофанова.

- Здається, вперше в історії К2 Ukraine проводить шоу без глядачів. Цього неможливо було уникнути?

- Ми сподіваємось, що пандемія скінчиться вже найближчим часом, і ми матимемо можливість запрошувати глядачів до арени в наших наступних шоу.

- З цього року телепартнером К2 став Megogo. На який час розрахована угода, скільки шоу К2 буде транслювати ця платформа?

- Наші домовленості с МЕГОГО – це стратегічна співпраця, спрямована на довгу перспективу. Світ переходить на цифрові платформи (DAZN, SKY, ESPN), адже це набагато зручніше для глядача. Тому ми намагаємось іти в ногу із часом і надавати фанам боксу найкомфортніший доступ до перегляду боксерських поєдинків. Як у прямому ефірі, так і у будь-який зручний час.

- Восени вперше в телеісторії України Megogo організував трансляцію боксу у форматі pay-per-viev (сплачуй та дивись). Партнери задоволені результатами перегляду боя Усик – Чісора? Які цифри покупок трансляції особисто ви прогнозували до бою і наскільки ці прогнози виявилися вірними?

- Дійсно, відбулася історична подія. Те, що ще кілька років тому здавалось неможливим і робило вітчизняну боксерську індустрію недостатньо конкурентною на світовій арені, в одну мить змінилось. Тепер pay-per-view є і в Україні. Я впевнений, що такий формат дасть можливість зробити прорив у вітчизняному боксі у осяжній перспективі. Щодо прогнозів на дебютний pay-per-view – думки багато в чому розходились. Експерти прогнозували 20-30 тис підключень. А ми разом із співвласником МЕГОГО було більш оптимістичними. І наші сподівання справдились - прогнози експертів були перевершені у кілька разів.

- Майбутнє – за такими платформами як Megogo? Час класичних телеканалів спливає?

- Майбутнє – за комфортом. Тому цифрові платформи мають багато переваг над ефірними телеканалами.

- На скільки ще боїв розрахований контракт К2 з Усиком?

- Ми з Усиком відпрацюємо ще один поєдинок за попереднім контрактом і перейдемо до переговорів щодо нового контракту. Ми багато, чого досягли разом і ще більше зможемо досягти. Проаналізуйте, як феноменально ефективно ми спрацювали щодо першого чемпіонського поєдинку Усика, який відкрив йому шлях до Суперсеріі та абсолютного чемпіонства. Непросто було відстояти і право Суперчемпіона WBO у крузервейті. А саме, отримати позицію обов’язкового претендента в суперважкій вазі, коли на неї претендували одразу двоє визнаних у світі британських боксерів – Тайсон Фьюрі та Діліан Вайт. І зараз перед нами стоїть не менш складне завдання – реалізувати право Усика на чемпіонський бій проти Джошуа. Тому робота триває, попри жодні обставини.

- Нещодавно Усик зізнавався, що пішов на поступки своїм промоутерам і погодився зменшити на 2 мільйони доларів свій гонорар за бій з Чісорою. Це відповідає дійсності?

- Усику було запропоновано два варіанти. Перший - піти на поступки у фінансовий умовах і отримати бій з Чисорою восени. Другий - чекати, доки закінчиться пандемія і ринок повернеться до колишніх масштабів, аби забезпечити дохідну частину поєдинку на раніше обумовлених цифрах. Він вибрав перше, і на мій погляд, вчинив дуже раціонально.

Максим Розенко, Чемпіон