Белью: Пулєв гідно боровся і добре тримав удар

У бою Ентоні Джошуа з болгарином Кубратом Пулєвим був розумний бокс.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.

"Жорсткий бій. Пулєв гідно боровся і добре тримав удар. Але Джошуа - просто приголомшливий боксер. Його боксерський інтелект підвищується з кожним боєм, він не втомлюється прогресувати.

Ми побачили дуже розумний бокс, і, як зазвичай, приголомшливе завершення бою", - зазначив Белью.