Белью: Пулєв гідно боровся і добре тримав удар

У бою Ентоні Джошуа з болгарином Кубратом Пулєвим був розумний бокс.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.

Vicious! Pulev was so so brave and had a serious chin but AJ as an athlete is exceptional! His boxing IQ is improving with every fight and he’s only getting better! Very clever at times tonight and as usual a CLINICAL finisher!