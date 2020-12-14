Белью: Пулєв гідно боровся і добре тримав удар

Джерело - Чемпіон.
У бою Ентоні Джошуа з болгарином Кубратом Пулєвим був розумний бокс.
Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.
"Жорсткий бій. Пулєв гідно боровся і добре тримав удар. Але Джошуа - просто приголомшливий боксер. Його боксерський інтелект підвищується з кожним боєм, він не втомлюється прогресувати.
Ми побачили дуже розумний бокс, і, як зазвичай, приголомшливе завершення бою", - зазначив Белью.
Vicious! Pulev was so so brave and had a serious chin but AJ as an athlete is exceptional! His boxing IQ is improving with every fight and he’s only getting better! Very clever at times tonight and as usual a CLINICAL finisher!— Tony Bellew (@TonyBellew) December 12, 2020
Нагадаємо, що Джошуа нокаутом знищив Пулєва в дев'ятому раунді. Завдяки перемозі британець захистив чотири чемпіонські пояси.