Джошуа - Пулєв: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Головна зірка вечору Ентоні Джошуа вже прибув на арену.
Here comes the champion... 👑— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020
AJ is in the building ahead, not long to go now! ⏰
Book Joshua vs Pulev here: https://t.co/xuVmOtuFjj pic.twitter.com/YTl4dxMOrC
Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.
Бій відбудеться увечері 12 грудня на Вемблі Арені.
Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.