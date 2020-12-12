Джошуа - Пулєв: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Головна зірка вечору Ентоні Джошуа вже прибув на арену.

Here comes the champion... 👑



AJ is in the building ahead, not long to go now! ⏰



Book Joshua vs Pulev here: https://t.co/xuVmOtuFjj pic.twitter.com/YTl4dxMOrC — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.

Бій відбудеться увечері 12 грудня на Вемблі Арені.

Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.