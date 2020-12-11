Альварес: ​​Лопес без шансів переміг Ломаченка

У бою проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) виграв 9 раундів.

Про це заявив чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альверес.

"Перші сім раундів виграв Теофімо. Дев'ятий і десятий теж були за ним. Ломаченко просто не викидав ніяких ударів сім раундів. Він захищався і не бив, а Теофімо викидав удари, вигравав раунди.

Я вважаю, що Василь почав занадто пізно атакувати, а Теофімо цим скористався. І навіть після того, як Ломаченко включився, Теофімо вигравав раунди. Так що я вважаю, що він виграв без шансів для Ломаченко", - сказав Альварес.