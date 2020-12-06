Історія дня: Як Кличко став майором

Легенда світового боксу є офіцером запасу сухопутних військ України

Сьогодні ми святкуємо День Збройних Сил України. Колись я дивувався, що батьками наших видатних спортсменів були військові. Це і брати Клички, і Андрій Шевченко, і Сергій Бубка. Причому, якщо у Шевченка та Бубки батьки були прапорщиками, то Володимир Родіонович Кличко став генерал-майором та військовим аташе посольства України в Німеччині та НАТО.

А його старшому сину Віталію в травні 2009 року було присвоєно звання майора запасу сухопутних військ України.

"Сподіваюся, що звання майора так і залишиться почесним і мені ніколи не доведеться виходити із запасу і використовувати раніше отримані військові навички, - при врученні погонів резюмував Віталій Кличко. - Ви знаєте, що ми з братом - вихідці з династії військовослужбовців. Навіть мріяли вчитися в військовому училищі".

Дитинство Віталія і його молодшого брата Володимира пройшло в гарнізонах - в Казахстані, Прибалтиці, Чехословаччини. У 1985 році сім'я Кличків переїхала в Україну. Під час служби в армії Віталій служив в спортроті. З аматорського армійського боксу брати Клички пішли з офіцерськими званнями.

Максим Розенко, Чемпіон