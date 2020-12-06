 Історія дня: Як Кличко став майором | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря вдома переграла Дніпро-1 у 12 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 1644
Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати
Сьогодні 19:17 9706
Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 378 1
Динамо взимку спробує підписати улюбленця Суркіса
Сьогодні 18:40 1790
Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу
Сьогодні 16:48 494
Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 356
Мік Шумахер виграв Формулу-2
Сьогодні 15:15 430
Збірна Україна у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:00 554
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 525
Спенс переміг Гарсію і захистив титули WBC і IBF
Сьогодні 10:24 932
Блоги
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:55 228
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:16 231
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 380
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:33 996
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 572
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 531
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт Valeriy Ruchka
Вчора 15:24 1136
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом Valeriy Ruchka
Вчора 14:32 588
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
Вчора 12:32 2553
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 667
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:40 Футбол Десна - Ворскла 1:0. Огляд матчу 138
19:33 Бокс Історія дня: Як Кличко став майором 144
19:24 Футбол Зоря - СК Дніпро-1 3:1. Огляд матчу 163
19:17 Футбол Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати 9706
19:12 Футбол Осасуна програла Бетісу у 12 турі Ла-Ліги 177
18:56 Пряма трансляція Колос - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 678
18:55 Блог Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією 234
18:55 Футбол Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ 378 1
18:52 Футбол Зоря вдома переграла Дніпро-1 у 12 турі УПЛ 1644
18:40 Футбол Динамо взимку спробує підписати улюбленця Суркіса 1790
18:26 Футбол Вердер програв Штутгарту у 10 турі Бундесліги 315
18:16 Блог 4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів 235
18:13 Футбол Шеффілд Юнайтед програв Лестеру у 11 турі АПЛ 404
18:02 Футбол Рома у меншості не програла Сассуоло. Результати 10 туру Серії А 454
17:55 Футбол Страсбург розгромив Нант. Результати 13 туру Ліги 1 394
17:40 Бокс Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа 1288
17:26 Футбол Олімпік - Рух 3:1. Огляд матчу 506
17:13 Футбол Гранада уникнула поразки від Уески у 12 турі Ла-Ліги 506
17:00 Пряма трансляція Десна - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 912
16:57 Бокс Кличко отримав нагороду Золоте серце 982
16:48 Біатлон Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу 494
16:25 Хокей Дніпро - Маріуполь 3:0. Огляд матчу 942
16:10 Футбол Крістал Пелес на виїзді розгромив Вест Бромвіч у 11 турі АПЛ 672
15:52 Футбол Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ 356
15:39 Футбол Інтер - Болонья 3:1. Огляд матчу 785

Історія дня: Як Кличко став майором

Сьогодні 19:33 144 0
Легенда світового боксу є офіцером запасу сухопутних військ України
Історія дня: Як Кличко став майором

Сьогодні ми святкуємо День Збройних Сил України. Колись я дивувався, що батьками наших видатних спортсменів були військові. Це і брати Клички, і Андрій Шевченко, і Сергій Бубка. Причому, якщо у Шевченка та Бубки батьки були прапорщиками, то Володимир Родіонович Кличко став генерал-майором та військовим аташе посольства України в Німеччині та НАТО. 

А його старшому сину Віталію в травні 2009 року було присвоєно звання майора запасу сухопутних військ України. 

"Сподіваюся, що звання майора так і залишиться почесним і мені ніколи не доведеться виходити із запасу і використовувати раніше отримані військові навички, -  при врученні погонів резюмував Віталій Кличко. - Ви знаєте, що ми з братом - вихідці з династії військовослужбовців. Навіть мріяли вчитися в військовому училищі".

Дитинство Віталія і його молодшого брата Володимира пройшло в гарнізонах - в Казахстані, Прибалтиці, Чехословаччини. У 1985 році сім'я Кличків переїхала в Україну. Під час служби в армії Віталій служив в спортроті. З аматорського армійського боксу брати Клички пішли з офіцерськими званнями.

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()