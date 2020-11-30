Українця прийняли у Всесвітній зал слави

Джерело - Чемпіон.

Олімпійського чемпіона Барселони-1992, шестиразового чемпіона світу з фехтування українця Георгія Погосова Міжнародна федерація фехтування (FIE) ввела у Всесвітній зал слави.

"Моя вдячність тим, хто був співавтором моїх успіхів і тим, хто зберігає і підтримує історію нашого улюбленого виду спорту" - розповів українець під час вручення медалі та сертифікату Всесвітнього залу слави фехтування з рук олімпійського чемпіону Токіо-1964 Григорія Крісса та віцепрезидента Федерації фехтування України Сергія Міщенка.

Після завершення активної спортивної кар’єри понад 20 років Георгій Погосов працював в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди, а декілька місяців тому презентував в США власне колекційне видання "Фехтувальна спадщина".



Особиста справа

Георгій Погосов. Народився 14 липня 1960 року. У три роки втратив батьків, які загинули в автокатастрофі, виховувався бабусею в Києві. Як зізнавався пізніше, на секцію фехтування записався з таємним наміром вкрасти у тренера шаблю для її подальшого використання в дворових баталіях. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 (командні змагання, шабля). Срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі-1988. Шестиразовий чемпіон світу (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Виступав за збірні СРСР, СНД та України. У 1995 році виїхав працювати за контрактом в США. З 1999 року працює в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди з фехтування.

Максим Розенко, Чемпіон