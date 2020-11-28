Редкач повернувся в першу напівсередню вагу

Іван Редкач прокоментував повернення в напівсередню вагу

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) оголосив про повернення в першу напівсередню вагу (до 63,503 кг).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Український боксер запросив на каву Меланію Трамп

"Коли ти знайдеш те, що полюбиш по-справжньому, ти сам здивуєшся, скільки всього ти зможеш! У наступному бою я повертаюся в 140-фунтів", - розповів Редкач.

Відзначимо, що Редка з 2017 року бився в напівсередній дивізіоні (до 66,678 кг), де здобув три перемоги в п'яти поєдинках.