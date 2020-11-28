 Редкач повернувся в першу напівсередню вагу | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач повернувся в першу напівсередню вагу

Сьогодні 15:41 513 0
Іван Редкач прокоментував повернення в напівсередню вагу
Редкач повернувся в першу напівсередню вагу
#Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) оголосив про повернення в першу напівсередню вагу (до 63,503 кг).

Про це розповів сам боксер.

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"Коли ти знайдеш те, що полюбиш по-справжньому, ти сам здивуєшся, скільки всього ти зможеш! У наступному бою я повертаюся в 140-фунтів", - розповів Редкач.

Відзначимо, що Редка з 2017 року бився в напівсередній дивізіоні (до 66,678 кг), де здобув три перемоги в п'яти поєдинках.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ivan The Killer Redkach (@ivan_redkach_11)

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